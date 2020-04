Des cellules d’écoute et d’orientation pour les personnes autistes

La création de ces cellules de communication, d’écoute et d’orientation intervient dans la droite ligne des mesures préventives et procédures sanitaires entreprises au niveau national pour lutter contre la propagation du coronavirus (Covid-19), indique un communiqué du ministère de la Solidarité.

Orientation et prévention

Ces cellules sont composées de cadres qualifiés dans le cadre du programme Raafiq 2019 en matière d’éducation et de réhabilitation des personnes autistes. Il s’agit en effet de fournir des conseils et des orientations aux parents, de les éclairer sur les mesures notamment d’ordre pédagogique à prendre en faveur des enfants patients, ainsi que sur les moyens de prévention contre le Covid-19 selon les pratiques internationales suivies dans ce domaine.

Elles seront également chargées de répondre aux interrogations des familles via les numéros de téléphone mis à leur disposition par le ministère et accessibles sur le site www.social.gov.ma dans la rubrique dédiée aux “services à distance pour les personnes en situation de handicap”, ajoute le communiqué. Le ministère a aussi appelé l’ensemble des familles à veiller à ce que leurs enfants restent chez eux et poursuivent les activités de manière continue dans le respect des consignes sanitaires.

(avec MAP)