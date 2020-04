Jeux Olympiques 2021 : les nouvelles dates ont été annoncées

Des dates fortement attendues. Le Comité international olympique (CIO), réuni ce lundi 30 mars, a annoncé que les prochains Jeux Olympiques (JO) de Tokyo se dérouleraient du 23 juillet au 8 août 2021, soit à quasiment un an, jour pour jour, des dates initialement prévues (24 juillet au 9 août).

Les Jeux de la XXXIIe olympiade à Tokyo avaient, à l’instar de nombreux événements sportifs, fait l’objet d’un report le 24 mars 2021, propagation du coronavirus oblige. De nouvelles dates annoncées par l’agence de presse nippone Kyodo.

Décision rapide

Ces nouvelles dates viennent entériner l’option du report à des dates quasiment similaires alors que la piste du printemps avait été, un temps, privilégiée. Une option qui se serait heurtée à celle des agencements des calendriers d’autres compétitions.

Un peu plus tôt dans la matinée, le président du comité d’organisation japonais Yoshiro Mori avait pourtant fait savoir que les nouvelles dates allaient “être fixées dans la semaine”. Une semaine auparavant déjà, la décision du report avait l’objet d’un même flou avant d’être officialisée, quelques heures après des discussions entre les autorités nippones et le CIO, par le Premier ministre japonais Shinzo Abe.

Les autorités japonaises et le CIO avaient longtemps été réticents à envisager officiellement de modifier le calendrier des JO. La pression exercée par des athlètes et plusieurs fédérations sportives nationales et internationales, accentuée par la courbe ascendante des contaminations par le nouveau coronavirus, ont finalement contraint l’Empire nippon et le CIO à s’incliner.