OCP fait don de 3 milliards de dirhams au fonds contre le coronavirus

Trois milliards de dirhams. C’est le montant donné par l’OCP au fonds spécial pour la gestion de la pandémie de coronavirus initié par le roi Mohammed VI le 15 mars.

En plus de ce don, le groupe compte également venir en soutien à l’État dans la lutte contre la propagation du coronavirus, apprend-on de source autorisée. Cette mesure s’inscrit dans la participation du groupe à l’“élan de solidarité nationale insufflé par Sa Majesté le Roi”, indique notre interlocuteur.

Dans le cadre de ce soutien, l’université Mohammed VI Polytechnique de Benguerir mettra ses ressources digitales ainsi que son savoir-faire à disposition. Notre interlocuteur précise également que les programmes du groupe comme Act4Community (l’initiative de volontariat de l’entreprise) et Al Moutmir (services de vulgarisation en matière de recherche scientifique et d’innovation) seront mis à contribution, tout comme les infrastructures sociales et médicales de l’OCP.