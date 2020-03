Coronavirus, sécheresse : incapables de gérer la crise économique ?

Après une hausse spectaculaire des cas de contamination au coronavirus (Covid-19) dans le monde, des mesures de confinement, des mises en quarantaine et des décès recensés dans de nombreux pays, dont un au Maroc, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a requalifié, le 11 mars, l’épidémie en pandémie. Une dénomination qui rend compte des “niveaux alarmants de propagation et de gravité” du virus à travers les cinq continents. En plus des conséquences sanitaires, le coronavirus affole l’économie mondiale : le ralentissement des exportations, les craintes sur les marchés boursiers et les appels à l’aide sectorielle sont devenus de nouveaux baromètres de l’épidémie. Au Maroc, l’annonce d’une sécheresse et des récoltes agricoles bien en deçà des prévisions est une circonstance aggravante qui, couplée au coronavirus, est partie pour nous faire vivre une année noire.

Effet boule de neige

Économiquement, le monde tourne au ralenti depuis bientôt deux mois, si bien que l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) a annoncé…