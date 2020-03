Coronavirus : vent de panique sur la Bourse de Casablanca

Ralentissement sur les exportations, craintes sur les marchés boursiers, le coronavirus affole l’économie mondiale. L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a même annoncé un ralentissement de la croissance mondiale, passant de 2,9 % à 2,4 % en 2020. Un phénomène qui attise la crainte des investisseurs et qui fait vaciller le marché boursier marocain après avoir fait trembler les bourses américaines et européennes. Aujourd’hui, le MASI plongeait de près de 6 % le 9 mars à 13 heures 30.

De nombreuses valeurs boursières accusent de fortes chutes. Addoha dévissait de plus de 9,5 % et atteignait un seuil au plus bas historique à 7,4 dirhams l’action, tandis que les cours de la Société nationale d’électrolyse et de pétrochimie (SNEP) ou de Sonasid chutaient de près de 10 %. Un phénomène causé par la…