Karim Jennane: ça repasse et ça revient

Euréka

L’histoire débute à quelque heures d’un mariage, lorsque Karim Jennane réalise que sa chemise est tachée. Il était inimaginable pour ce jeune homme, qui essayait à l’époque de percer dans le monde des influenceurs masculins, de la porter lors de la cérémonie. “Impossible de trouver un pressing près de chez moi”, se souvient Karim Jennane. “C’est là que je me suis dit qu’il serait super d’avoir un système de livraison pour ce service”. Une idée qui le plongera, deux ans plus tard, dans l’univers des tambours hypnotisants des machines à laver, des odeurs de lessive et de la tiédeur des tissus fraîchement nettoyés.

Fini la consultance

Ce natif de Casablanca achève son lycée dans un groupe scolaire privé de sa ville natale, puis étudie en 2009 à l’université Toulouse 1 Capitole en droit et management. Deux ans plus tard, il intégre l’Ecole supérieure de commerce et de management Tours-Poitiers, où il obtient…