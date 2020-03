Des campagnes de sensibilisation dans les écoles

Depuis l’annonce, lundi 2 mars, du premier patient atteint de coronavirus au Maroc, les précautions sont de mise. Pour protéger et sensibiliser les populations à risque, notamment les plus jeunes, une source officielle au ministère de l’Éducation nationale nous explique que “le ministère a transmis des consignes aux directions provinciales des académies pour assurer des campagnes de sensibilisation dans tous les établissements scolaires”.

Et ce dans le public comme dans le privé. “La campagne concerne les 11 000 établissements du pays et 13 000 écoles satellites”, précise notre source. Les campagnes de sensibilisation auprès des élèves seront quant à elles assurées par “les enseignants et les clubs de santé, en coordination avec le médecin chargé de la santé scolaire au niveau des académies”. Sont également prévus des prospectus, des posters affichés dans les établissements, ainsi que des vidéos explicatives.

Depuis hier, un vent de panique souffle sur les réseaux sociaux, et des rumeurs évoquaient des vacances précipitées. Des informations démenties par le département de l’Éducation nationale. “Il y a eu des fakes news concernant la fermeture des établissements scolaires et d’éventuels avancements de la date des vacances. Nous avons publié deux démentis ce matin”, confie notre source au ministère.