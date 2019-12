Black December

Le dernier mois de l’année a enfin commencé. Le mois des fêtes comme on dit. Tu ne sais pas si ces 31 jours seront tous particulièrement festifs, mais tout et tout le monde autour de toi semble avoir très envie d’y croire. Les vitrines sont décorées, les restos proposent des menus qui pétillent et sur la table basse de ta mère, une coupelle est pleine de marrons glacés.

Ta tante a décidé cette année d’essayer la pastilla au foie gras et aux pruneaux et un chapon farci aux dattes et écorces d’orange pour ses repas de fête. Du coup, samedi dernier à l’apéro, vous avez eu droit à des petites verrines d’essai. Ta cousine est de nouveau prise par sa frénésie annuelle. Elle veut organiser des goûters d’enfants. Elle estime que se retrouver autour de gamins qui jouent en bouffant des gâteaux est une excellente excuse pour commencer à picoler dès 16 h.

Zee de son côté organise des Secret Santa, ces dîners où on fait des cadeaux au hasard. Netflix fait vraiment des ravages sur elle. Elle est persuadée...