Zakaria Boualem veut vous convaincre de ne pas mettre les voiles

C’est un Zakaria Boualem abattu qui vous accueille cette semaine à l’extrémité de cet estimable magazine. Il a encore dû faire ses adieux à un ami proche, parti refaire sa vie sous des cieux plus accueillants, et ce nouveau départ l’a plongé dans la morosité. Il ne se passe plus un mois sans que ce genre de scène ne se produise, c’est une véritable hémorragie. Il est profondément inutile de revenir sur les raisons qui poussent de nombreux Marocains – même en situation confortable – à mettre les voiles.

Elles ont déjà été développées un bon millier de fois dans ces mêmes colonnes. On va juste vous faire un résumé, pour mémoire: manque de confiance en l’avenir, sentiment d’insécurité en termes de santé, d’éducation, de justice, besoin de dignité et de clarté, etc. Devant cet exode, nos responsables adoptent une attitude des plus dignes. Ils auraient pu gesticuler, multiplier les initiatives à la hâte ou se répandre en discours mobilisateurs. Il n’en est rien.

Ils gardent un silence pudique, stoïque, et il faut reconnaître que c’est très beau. Zakaria Boualem,...