Le Trophée Mohammed VI de polo, entre triple galop, jazz et ecchymoses

Assis sur ses talons, un employé s’évertue à clouer sur le sol dur un tapis marocain. Le tapis manque à chaque seconde d’être entraîné par les bourrasques qui soufflent sur l’hippodrome de Rabat ce samedi 15 juin. Bien connu des rbatis, le vieil hippodrome s’étend sur plusieurs hectares entièrement dédiés aux sports équestres et recouverts de vieux arbres, de parterres de fleurs et de nombreuses fontaines.

Une luxueuse berline allemande franchit le portail d’entrée, traverse la grande allée plantée d’eucalyptus et s’arrête juste aux pieds de l’ouvrier, qui disparaît aussitôt. “Le président ! Le président !”, avertit alors un homme en costume qui, jusque-là, supervisait les travaux. La portière s’ouvre. L’homme qui sort du véhicule a les cheveux blancs, et est élégamment vêtu. Cela fait plus de dix ans que Patrick Guerrand-Hermès n’est plus le président de la Fédération internationale de polo. Mais la passion et le dévouement pour les sports...