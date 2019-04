Asma Lamrabet: Paix et dialogue des religions, entre mythes et réalités

Quand on relit l’histoire des religions, on a tendance à douter de leur rôle dans l’instauration de la paix dans le monde. On s’aperçoit malheureusement que, certes, les religions prêchent la paix, mais que cela ne les a certainement pas empêchées d’aller en guerre. La lutte contre les hérétiques, les croisades, l’inquisition, les génocides, le takfirisme contemporain, toutes les tensions géopolitiques au Moyen-Orient ainsi que les derniers évènements dramatiques en Nouvelle Zélande et au Sri-Lanka nous en disent long sur les relations complexes entre religion et violence.

Les religions semblent être au cœur des grands conflits de notre époque. Aujourd’hui, disons-le d’emblée, aucune religion — même les sagesses philosophiques asiatiques, dont le Bouddhisme —, n’a de leçon à donner à d’autres sur ces questions de violences au nom du religieux. Malgré cette configuration globale, on peut cependant se poser une question naïve : est-ce vraiment le religieux qui s’oppose à la paix, ou bien les systèmes de pouvoir qui, à chaque mouvement de l’histoire, se réapproprient le sacré afin de bien asseoir leur légitimité ? Car, comme dirait Markus...