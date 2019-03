Dina, visage trans en Une de TelQuel, victime d'une agression transphobe à Tanger

Début février, des personnes trans prenaient courageusement la parole dans les colonnes de TelQuel pour parler de leur combat contre l’hégémonie du genre, les préjugés et la violence de la société à leur égard. Aujourd’hui plus que jamais, ils et elles continuent d’être harcelés et violentés. Le 11 mars, Dina, trans de 20 ans, qui avait accepté de témoigner et de montrer son visage en couverture du magazine, a été agressée par le gérant du café-restaurant Istanbul à Tanger.

🔴 [En couverture] Trans : Mon corps, ma batailleABONNEZ-VOUS : http://bit.ly/2kEGQAzIls sont le T de l’acronyme… Publiée par Telquel sur Vendredi 8 février 2019

“Vers 17h, je me suis rendue pour la première fois à ce café en compagnie de deux amis, dont une personne trans. Le serveur a pris notre commande, mais quelques minutes plus tard, le gérant est venu nous annoncer qu’on n’était pas les bienvenus dans son établissement”, nous raconte Dina.

Elle lui demande des explications. Réponse du gérant : “par principe, on ne sert pas des personnes comme vous”. Dina proteste, menace d’en parler sur les réseaux sociaux et d’appeler la police. Le gérant du café Istanbul lui demande alors de le suivre pour en discuter et la situation dégénère. “Il m’a insulté et m’a traîné à l’extérieur de l’établissement en me rouant de coups sous le regard de plusieurs passants qui suivaient la scène sans réagir. Mais je ne me suis pas laissée faire, je lui ai tenu tête, car ce n’est pas normal d’être traitée comme une moins que rien”, nous dit-elle.

Dina a enregistré le son de la scène sur son téléphone. La bande-son, que nous avons écoutée et qui nous permet de rapporter fidèlement la scène, est ponctuée d’insultes homophobes et transphobes.

Quelques rares personnes, présentes au moment de l’agression, interviennent pour séparer Dina de son agresseur. “Avec mes amis, nous avons pris à la va-vite un taxi pour éviter tout débordement. Au début, je voulais porter plainte, mais j’ai eu peur que la situation se retourne contre moi”, nous dit-elle. Les associations Aswat et Akaliyat se sont saisies de l’affaire et ont “promis” à Dina d’effectuer les démarches nécessaires auprès des autorités.

Ce n’est pas la première fois que Dina est victime de discriminations transphobes dans des cafés ou restaurants de la ville du détroit. Elle explique avec philosophie : “généralement, ce sont les serveurs qui décident de ne pas me servir, mais dès que je parle avec les gérants, la situation se règle. Cette fois-ci, je suis tombée sur un gérant bête et méchant”.