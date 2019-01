Sans culture, un pays est aride

Tu as pris tout plein de bonnes résolutions. Tu as décidé de te mettre au régime, de te remettre au sport, de reprendre tes séances de mésothérapie, d’enfin finir de trier cette commode pleine de vieux papiers qui s’entassent depuis des mois. Bien évidemment, tu n’as encore rien fait de tout ça, et puis, de toute façon, tu es déjà à peu près sûre que cette année ne sera pas mieux que les autres. Les nouvelles te dépriment déjà. Et celle qui ruine le plus ton moral c’est d’avoir appris que la justice a ordonné la dissolution de l’association Racines. Cette association a pour but, selon ses statuts, “l’intégration de la culture dans les politiques publiques de développement humain, social et économique”. C’est plutôt vachement louable comme objectif. Toi, tu as même déjà été à certaines de leurs activités. C’était à l’époque où Zee draguait un intello. Et tu avais trouvé ça vachement bien. C’était passionnant, concret.

Ça fait partie des rares fois où tu as assisté à des débats intelligents et intelligibles sur l’état de la culture dans le plus beau pays du monde. Les mecs proposaient des solutions réalistes et.