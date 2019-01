Mehdi Alaoui : le chaînon manquant

M ulti-casquette de l’innovation

Âgé de 38 ans, diplômé de la Sorbonne en ingénierie et de l’école de commerce ESSEC en business, Mehdi Alaoui est un entrepreneur précoce. A peine ses diplômes en poche, il fonde sa première entreprise à l’âge de 23 ans. Six autres startups suivront et forgeront sa réputation de sérial-entrepreneur. Lauréat de nombreux prix d’innovation dont le MIT Award Startup Track 2015 qu’il a remporté au Koweït, il fonde, deux ans plus tard, LaFactory. La structure intègre les startups aux grands groupes et permet leur collaboration sur des sujets techniques et commerciaux. Vice-président de la Fédération marocaine des technologies de l’information (APEBI), il milite pour un Startup Act marocain. Au sein de la CGEM, il préside la commission économie numérique et se donne comme objectif de convertir les grands patrons aux bienfaits des nouvelles technologies.

ScreenDy, le WordPress pour mobiles

Mehdi Alaoui connaît un franc succès en créant ScreenDy en 2014, spécialisée dans le développement d’applications mobiles. Parti du constat “qu’il était impossible de développer des applications mobiles de la même.