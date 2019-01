Des cimes de l'Atlas à Rabat, le Maroc rend hommage aux victimes

Un samedi sous le signe du recueillement. Six jours après l’ignoble attaque qui a valu la mort de deux touristes scandinaves, Louisa Vesterager Jespersen, étudiante danoise de 24 ans, et Maren Ueland, une Norvégienne de 28 ans, l’ensemble du pays exprime sa peine et sa solidarité aux familles des victimes. Des sentiers du Mont Toubkal à Rabat en passant par Marrakech, plusieurs rassemblements ont eu lieu pour dénoncer la barbarie.

Une mobilisation générale a d’abord eu lieu dans l’Atlas, triste théâtre du drame qui a eu lieu le 16 décembre. Dès la matinée, et ce à divers endroits de la région montagneuse, des centaines d’habitants se sont réunis. Les mines sont fermés, le cortège silencieux, beaucoup affichent des messages de solidarités aux familles des victimes et des messages hostile au terrorisme à côté des drapeaux norvégiens et danois. « Nos plus sincères condoléances vont aux familles de Louisa et Maren. Nous condamnons vraiment ce crime odieux dans notre région » affiche l’une des banderoles tenus par des habitants comme le relaye le compte twitter de la chaîne 2M.

Des dizaines de motards de l’association Atlas Riders ont également convergé vers Imlil pour prendre part au rassemblement.

Les hommages se multiplient de Marrakech à Rabat

La capitale est également en deuil. À l’appel du Club des avocats au Maroc, un évènement Facebook s’est rapidement organisé pour rendre un hommage aux « deux victimes de l’acte ignoble et barbare perpétré à Imlil » devant les deux ambassades danoises et norvégiennes. « Merci de venir en famille munis de fleurs et de bougies que nous allons déposer devant le site des Ambassades afin d’envoyer un message fort de soutien et de compassion aux familles des victimes ainsi que des pancartes portant des messages d’amour aux défuntes”, ont indiqué les organisateurs

La veille en fin de journée, au pied de l’Atlas, Marrakech a également exprimé un hommage aux défuntes. Plusieurs rassemblements qui ont réuni plusieurs dizaines de personnes, se sont tenus dans la ville ocre. L’un d’eux a rassemblé l’Association régionale des guides de tourisme de la région Marrakech – Safi sur la place Harti. Ces derniers ont déployé une banderole au nom des guides : « Désolé, nous condamnons fortement le crime barbare à l’encontre des deux touristes norvégienne et danoise et nous réitérons notre soutien inconditionnel, l’amour et l’hospitalité qui font la réputation des Marocains ».

Près de la Koutoubia, des bougies ont été allumées devant le portrait des victimes. Des bouquets ont également été déposés.

« Véritable expression des sentiments des Marocains »

À l’instar de son homologue danois, l’ambassadrice du Royaume de Norvège au Maroc, Merethe Nergaard, a également tenu à remercier les Marocains pour l’élan de solidarité qui s’est exprimé tout au long de ces derniers jours. « En tant qu’ambassadeur de la Norvège au Maroc, j’ai été profondément touchée par les chaleureuses réactions que le peuple marocain et ses représentants ont exprimé suite à l’évènement tragique de la dernière semaine », a-t-elle indiqué sur son compte Twitter dans la matinée de ce samedi.

Si elle indique que « plusieurs personnes se sont rendues à l’ambassade pour déposer des fleurs et bougies », elle affiche également une pensée émue : « Je n’oublierai jamais ces deux jeunes filles qui m’ont donné des fleurs devant l’ambassade. Je considère tous ces actes comme la véritable expression des sentiments des Marocains ».

L’ambassadrice norvégienne se dit « reconnaissante du dialogue qui a lieu au plus haut niveau avec les responsables marocains », elle indique être convaincue que « l’amitié entre nos deux peuples perdurera, l’élan de solidarité que vous avez montré ces derniers jours en est la preuve ».