L'ambassadeur du Danemark "touché par la solidarité du peuple marocain"

Un week-end de deuil. Ce samedi, le Maroc rend hommage à la mémoire des deux jeunes touristes scandinaves sauvagement assassinées à Imlil. Attendu devant les deux ambassades, norvégiennes et danoises à Rabat, l’ambassadeur du Danemark, Nikolaj Harris, a d’ores-et-déjà fait part de sa réaction à travers un message sur les réseaux sociaux.

« Plusieurs personnes ont déposé des fleurs et des bougies devant l’ambassade, à titre personnel je souhaite exprimer à quel point j’ai été touché par cette marque de solidarité durant cette semaine difficile”, écrit Nikolaj Harris dans un communiqué publié en français et en arabe. “L’ambassade a reçu multiples communications de soutien de la part de nos amis marocains ainsi que des autres ambassades à Rabat. Dans l’impossibilité de répondre séparément, je remercie tous ceux qui ont pris la peine de nous écrire”.

S’il a tenu à « remercier le peuple marocain, ainsi que ses institutions pour le message de sympathie et de compassion adressés aux familles et proches des victimes d’Imlil, ainsi qu’au peuple danois« , il salue le « dialogue » et le travail mené par les responsables marocains sur cet acte terroriste qu’il qualifie « d’odieux » et « insensé« . « Nous apprécions l’effort que les autorités marocaines fournissent afin de s’assurer que les auteurs de ces crimes répondront de leurs actes devant la justice« .

“Les valeurs humaines ont toujours été à la base des relations entre nos deux peuples et je suis convaincu qu’elles continueront à l’être”, conclut Nikolaj Harris.

Jeudi 20 décembre, au lendemain de l’annonce au caractère terroriste de cette attaque, une quinzaine de personnes sont allés au-devant de l’ambassade danoise à Rabat pour rendre hommage aux deux jeunes femmes. Des fleurs et bougies ont été déposées et on pouvait lire, sur des feuilles, « We are sorry » (Nous sommes désolés) et « Beklager » (Désolé, en norvégien). Des images abondamment relayées sur les réseaux sociaux.

Autrement, un grand rassemblement organisé sur Facebook s’est vite organisé. Organisé par le Club des avocats au Maroc, ce recueillement devant les ambassades norvégiennes et danoises vise également à dénoncer « l’acte ignoble et barbare perpétré à Imlil. » Sur la page de l’évènement, 9000 personnes ont dit y participer, 86 000 ont fait part de leur intérêt.

L’enquête se poursuit toujours pour retrouver les personnes impliquées dans cette attaque contre Louisa Vesterager Jespersen, une étudiante danoise de 24 ans, et son amie Maren Ueland, une Norvégienne de 28 ans passaient un mois de vacances au Maroc. Au total, treize personnes ont été arrêtées. Les 20 et 21 décembre, les autorités marocaines ont mis la main sur neuf personnes supplémentaires. « Les suspects arrêtés ont été placés en garde à vue sous l’autorité du parquet de la Cour d’appel de Rabat » , précise un communiqué du Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ).