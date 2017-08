Playlist: les cinq artistes à suivre sur L'Boulevard cette année

Qu'allez-vous bien pouvoir écouter lors de la 17e édition du festival des musiques urbaines L'Boulevard ?

Après une année d'absence, le festival L'boulevard est de retour du 15 au 24 septembre à Casablanca. Nous vous proposons un avant-goût de ce que vous allez pouvoir écouter lors de cette 17e édition.

The Kominas & Betweenatna

C'est la plus belle surprise de la 17e édition du festival. The Kominas, groupe punk américain d'origine pakistanaise, va se produire aux côtés du groupe marocain Betweenatna. Politisés, les Kominas se distinguent au sein du Taqwacore, un mouvement culturel subalterne qui se revendique punk et musulman.

Dagoba

La bonne dose de death metal vient de Dagoba, référence en la matière en France. Riche de six albums salués par le public et la critique, Dagoba prépare la sortie de son nouvel opus intitulé "Black nova".

Dizzy Brains

Venus de l'autre bout de Madagascar, les Dizzy Brains se sont déjà produits au Maroc lors l'édition 2016 du festival Visa For Music et ils ont séduit. Ce groupe de punk reprend les codes érotiques des Rolling Stones (surtout le vocal) et n'hésite pas à se montrer critique envers la situation politique à Madagascar.

Labess

C'est l'un des groupes les plus populaires du moment auprès des adolescents marocains. Ils ont fait sensation au mois de novembre, lors de leur concert au théâtre Mohammed V dans le cadre du festival Visa for Music, réussissant à faire chanter en choeur leur chaabi à la sauce rumba à des milliers de personnes.

Masta flow

15 ans après avoir remporté le prix du meilleur groupe hip-hop au Tremplin (la section jeunes talents du festival L'boulevard), Masta Flow est de retour, cette dans la cour des grands. Ce fils de Hay Mohammadia, qui a fait ses preuves avec Casa Crew, a fini par faire cavalier seul.