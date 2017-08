Les Etats-Unis officialisent leur retrait de l'accord de Paris sur le climat, à moins que...

Washington participera notamment à la prochaine conférence climatique annuelle de l'ONU, la COP23, qui se tiendra en novembre à Bonn en Allemagne. "Cette participation inclura les négociations en cours sur les lignes directrices pour mettre en oeuvre l'accord de Paris", a précisé le département d'Etat dans un communiqué.

We can confirm that this is an other bad decision pic.twitter.com/gbb6rhfmxk

— Hakima El Haité (@HakimaElHaite) 5 août 2017