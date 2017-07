Le roi Salmane d'Arabie saoudite en visite privée au Maroc

Le monarque saoudien est arrivé lundi en début de soirée à Tanger pour un séjour privé, laissant temporairement les rênes du pouvoir à son fils Mohammed ben Salmane.

Le monarque de 81 ans été reçu à l'aéroport de Tanger par plusieurs hauts responsables marocains, dont le Chef du gouvernement Saad Eddine El Othmani. Le déplacement du souverain saoudien "mobilise d'importants moyens humains et logistiques", et "des centaines de chambres d'hôtels et de limousines ont été réservées", ont rapporté des médias locaux. C'est la troisième année consécutive que le souverain saoudien passe ses vacances d'été à Tanger, où il possède une imposante résidence et où il lui est arrivé par le passé de recevoir en privé des chefs d'Etat et autres hauts responsables politiques.

Le séjour du roi Salmane intervient alors que son pays est confronté à une grave crise régionale, ouverte depuis que Ryad et trois de ses alliés arabes ont rompu leurs relations avec le Qatar, qu'ils accusent de soutenir "le terrorisme" et de se rapprocher de l'Iran, grand rival régional de l'Arabie saoudite.

En l'absence de son père, le jeune prince saoudien Mohammed ben Salmane, 31 ans, propulsé le mois dernier héritier du trône, a pris lundi temporairement les rênes du pouvoir. Par décret, il a été chargé par son père de "gérer les affaires de l'Etat et de défendre les intérêts du peuple" durant cette "visite privée" à l'étranger, a rapporté plus tôt dans la journée l'agence de presse officielle saoudienne Spa.

Le Maroc, qui entretient traditionnellement des liens étroits avec les pays arabes du Golfe, mais qui a privilégié une "neutralité constructives" dans la crise que traverse la région, s'était dit "disposé à offrir ses bons offices" pour aider à la résoudre.