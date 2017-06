Nawal Benaissa, relève de Nasser Zafzafi, annonce qu'elle va se rendre à la police

Nawal Benaissa a repris le flambeau du Hirak après l'arrestation de Zafzafi et des autres leaders. Crédit: Yassine Toumi

Zafzafi et ses camarades derrière les barreaux, les autorités s'attaquent à la relève assurée essentiellement par des figures féminines. Un mandat d'arrêt a été émis contre Nawal Benaissa qui a décidé ce jeudi 1er juin de se rendre. Les détails.

Depuis les arrestations qui ont visé des dizaines de leaders du Hirak du Rif, lancées vendredi 26 mai, le mouvement contestataire a de nouveaux leaders qui animent marches et manifestation à Sidi Abed, faute d'une Place Mohammed VI quadrillée jour et nuit par les forces de l'ordre.

Les nouveaux leaders s'appellent Nawal Benaissa et Silya Ziani, mais c'est surtout la première qui mobilise les foules des manifestants. Mais cela va bientôt changer. Nawal Benaissa, comme elle l'a déclaré aujourd'hui dans une vidéo diffusée sur sa page Facebook, fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Elle affirme avoir décidé de se livrer à la police.

"Je n'ai pas peur, je suis dans mon droit", nous déclarait Nawal Benaissa hier jeudi quand elle avait appris, elle et son mari, chauffeur de taxi, que la police avait effectué une enquête de voisinage à son sujet.

Que lui reproche-t-on exactement? Pour l'heure les autorités ne se sont pas encore exprimées. "Nous n'avons jamais appelé à l'indépendance. Ceux, une infime minorité, qui tiennent ce genre de propos n'aiment pas le Rif ou il s'agirait alors de gens infiltrés qui veulent nuire au Hirak", nous déclarait Nawal Benaissa. "Le Rif aime le roi et le roi le Rif", ajoute cette maman de quatre enfants qui dit aujourd'hui avoir décidé de se rendre pour qu'on cesse de harceler ses parents et pour que ses enfants n'aient plus peur".

Dans la vidéo diffusée par elle ce jeudi, Nawal Benaissa rappelle les constantes du mouvement: la protestation pacifique (Silmiya), la libération des détenus du Hirak et le développement de la région.

Nawal Benaissa, comme beaucoup de figures du Hirak, était une parfaite anonyme à Al Hoceima où elle a vu le jour il y a 36 ans. Elle a rejoint le mouvement contestataire après le décès accidentel de Mouhcine Fikri en octobre dernier. Mais a pris du grade quand elle avait dirigé la marche des femmes le 8 mars dernier. Puis en assistant, il y a deux mois, à un rassemblement, à Ajdir, à la mémoire de Khattabi.