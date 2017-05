Le HCR appelle le Maroc et l'Algérie à résoudre la situation des réfugiés syriens de Figuig

Le HCR a demandé ce mardi 30 mai un passage sécurisé et une admission urgente pour le groupe de réfugiés syriens en difficulté à la frontière algéro-marocaine près de Figuig.

Dans un communiqué publié ce mardi, le Haut-commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) se dit "profondément préoccupé par la détérioration rapide des conditions" du groupe de réfugiés syriens bloqués depuis plusieurs semaines à la frontière entre le Maroc et l'Algérie, près de Figuig.

L'organisme onusien appelle les deux pays à "répondre de manière urgente aux besoins humanitaires" de ces 41 réfugiés qui comptent parmi eux une femme enceinte ayant besoin d'une césarienne urgente.

"C'est une question de vie et de mort pour cette femme et son enfant à naître", souligne le HCR. En outre, l'organisme onusien attire l'attention des deux pays sur les conditions de vie de ces réfugiés, exposés aux rudes conditions climatiques et aux attaques des scorpions et des serpents qui peuplent cette région.

"Nous demandons à l'Algérie et au Maroc de travailler avec nous pour mettre fin à cette situation dangereuse et intenable pour ces réfugiés syriens désespérés", conclut le HCR.

Les 41 réfugiés syriens sont bloqués à la frontière entre le Maroc et l'Algérie depuis le 17 avril 2017. Alors que les deux voisins se renvoient mutuellement la responsabilité du sort de ces ressortissants syriens, le HCR appelle à une action humanitaire urgente et se dit prêt à offrir ses "bons offices" pour coordonner cette évacuation vitale.