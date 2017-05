Sanofi finalise la cession de Maphar à Eurapharma

Sanofi finalise la cession de 51% de sa filiale Maphar au français Eurapharma du groupe CFAO. Une communication officielle prévue dans quelques jours.

Nous l'annoncions en exclusivité en août dernier. Le laboratoire Sanofi négociait la cession de sa filiale Maphar à la société française Eurapharma, filiale du groupe CFAO. Eurapharma opère dans la distribution de produits et services pharmaceutiques avec une importante présence en Afrique qui concentre 44,5% de son chiffre d’affaires estimé à 1,25 milliard d'euros.

Aujourd'hui l'opération se précise. Selon une information parvenue à Infomédiaire, un accord a été trouvé prévoyant une entrée d’Eurapharma dans le capital de Maphar à hauteur de 51%. Les due diligences entre Sanofi et Eurapharma ont pris fin en août 2016 après quelques mois de négociation. Contacté à l'époque par Telquel.ma, Sanofi Maroc n'avait pas démenti l'information et nous a déclaré : « Le Maroc est et restera un pays stratégique pour le Groupe Sanofi ». Et d'ajouter : « Plus particulièrement concernant Maphar, le Groupe Sanofi est actionnaire historique de Maphar et le restera ».

Sanofi restera un actionnaire de référence de Maphar à hauteur de 49%, tout en précisant que le changement dans le tour de table ne modifiera en rien la situation juridique de l’entreprise, ni sa dénomination sociale, et tous les contrats de travail des collaborateurs de Maphar seront maintenus.

Nous avons tenté de joindre, une nouvelle fois la direction de Sanofi Maroc, le vendredi 26 mai, qui s'est abstenue de faire tout commentaire, nous précisant : "qu'une communication sur le sujet est prévue au cours de la semaine prochaine".

Le montant du deal n’est pas connu, mais il se chiffrerait certainement en milliards de dirhams. Maphar étant l’une des plus importantes entreprises pharmaceutiques du Maroc. Elle a réalisé 1,28 milliards de dirhams de chiffre d’affaires en 2015.