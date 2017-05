Nasser Zefzafi "n'a pas encore été arrêté" (AMDH)

L'arrestation de Nasser Zafzafi serait toujours en cours, selon des sources à Al Hoceima.

Le leader de la contestation à Al-Hoceima, Nasser Zefzafi retranché sur le toit de sa maison, n'a pas été appréhendé alors que la police tente de l'arrêter, nous assure Fayçal Aoussar, membre de la section locale de l'Association marocaine des droits humains (AMDH). Des militants ont annoncé sur Facebook son arrestation, et selon un proche de Zefzafi, ce dernier n'est plus sur le toit et la police serait à sa recherche, dans le voisinage.

S'il est difficile de confirmer en direct la réalité du terrain, les dernières informations confirmées par Telquel.ma situait Nasser Zefzafi retranché sur le toit de sa maison.

Fayçal Aoussar décrit une ville "sous tension", et un "déploiement sécuritaire important". Pour l'heure, aucune manifestation majeure n'est organisée dans la ville, nous assure-t-il, même si certains habitants sont sortis spontanément en solidarité avec le leader du hirak.

