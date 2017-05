Comment les Marocains consomment-ils la technologie?

Selon une étude de l’ANRT, les Marocains sont de plus en plus friands de smartphones, y compris dans le monde rural. Ils plébiscitent l'ordinateur portable, et font encore confiance à la télévision pour s'informer, plutôt qu'aux réseaux sociaux.

En 2016, 67% des Marocains âgés de 12 à 65 ans utilisent des smartphones. C’est l’une des conclusions du rapport de l’Agence nationale de règlement des télécommunications (ANRT) consacré à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC), et publié le 16 mai. En 2015, ils étaient 54,7% des 12-65 ans à utiliser ces appareils.

L'enquête menée par l’ANRT auprès de 2.520 ménages durant le premier trimestre 2017 révèle également que le parc des smartphones compte plus de 18 millions d’appareils, en hausse de 3 millions par rapport à l’année 2015. Le taux d’équipement en smartphone le plus important est enregistré dans la catégorie des 12-24 ans (86%).

Sur les 18 millions d’utilisateurs de smartphones marocains, 90% utilisent des applications mobiles. Parmi eux, 58,5% utilisent les applications de manière assidue puisqu’ils ont recours de "manière fréquente" à deux ou cinq applications par semaine. Selon l’ANRT, près de la moitié de ces utilisateurs ont téléchargé au moins une application durant les trois derniers mois de l’année 2016.

Préférence pour le PC portable

L’utilisation des TIC par les Marocains ne se limite pas qu’aux smartphones puisque près de 55% des ménages marocains sont équipés en ordinateur. Un chiffre qui n’a pas connu d’évolution significative par rapport à l’année 2015. Néanmoins, l’ANRT révèle des disparités entre le milieu urbain, où 69,2% des ménages utilisent un ordinateur, et le milieu rural où un peu plus du quart des ménages (26,6%) disposent de cet outil.

Les ménages marocains privilégient les ordinateurs portables aux desktops. Ainsi, 40,7% des ménages sondés par l’ANRT possèdent un ordinateur portable, contre seulement 21,7% disposant d'un ordinateur de bureau. Par ailleurs, 26,1% des sondés possèdent des tablettes. L’étude de l'ANRT révèle également que les ménages marocains sont de plus en plus multiéquipés. 53,6% d’entre eux "disposent de plus d’un type de station de travail".

La télévision principale source d’information

Selon l’ANRT, 44% des 18,5 millions d’internautes que compte le royaume passent une à deux heures par jour sur Internet. 32% d’entre eux se connectent moins d’une heure par jour. Durant leur temps passé sur la toile, les internautes du royaume affichent une légère préférence pour les sites nationaux (52,8%) par rapport aux sites à vocation internationale (47,2%). Hormis la consultation de sites web, les internautes vont principalement sur Internet pour consulter les réseaux sociaux (90%), ou encore le téléchargement et le visionnement de contenus multimédias (76,7%), le téléchargement de logiciels (72,1%) et les discussions en ligne (71%).

Fait étonnant: pour 89,2% des habitants du royaume, la télévision constitue toujours la principale source d’information loin devant les réseaux sociaux (57%). La télévision et les réseaux sociaux devancent la radio (54,5%) et la presse écrite (51,4%).