Claudia Wiedey, une Allemande à la tête de la délégation de l’UE au Maroc

L’Allemande Claudia Wiedey a été nommée mardi ambassadrice en chef de la délégation de l’UE au Maroc par la Haute représentante de l’Union européenne (UE) pour les Affaires étrangères Federica Mogherini.

Ménage de printemps dans la diplomatie européenne. Dans le cadre d’un vaste mouvement touchant 41 représentations de l’UE dans le monde, l'Allemande Claudia Wiedey a été nommée ambassadrice en chef de la délégation de l’UE. Elle occupait auparavant la fonction de chef de la division des relations avec les pays de la Corne de l’Afrique (Djibouti, Éthiopie, Somalie, Érythrée, Kenya), de l’Afrique de l’Est et de l’océan Indien au sein du Service européen d’action extérieure (SEAE) à Bruxelles.

À l'aube d'une nouvelle ère des relations entre l'UE et le Maroc

Les enjeux sont importants pour cette ancienne chef de la délégation de l’UE en République de Maurice, aux Iles Comores, aux Seychelles et au Botswana. Entre les réformes attendues par le gouvernement Macron et la tentation conservatrice des pays d'Europe centrale , Claudia Wiedey devra assurer la stabilité de part et d'autre de la Méditerranée. Une tâche importante pour celle qui a aussi occupé le poste de conseillère scientifique pour un groupe de travail entre les ministères allemands de la Coopération et de l’Agriculture.

Peu d’informations circulent du côté de la Délégation de l'Union européenne au Royaume du Maroc. Du bout des lèvres, le personnel confie "avoir hâte de rencontrer la nouvelle ambassadrice" que l’on dit francophone. Rendez-vous en septembre pour écrire cette nouvelle page des relations entre le Maroc et l’Union européenne.