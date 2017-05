Affaire Leila Aïchi : Il n'y aura pas d'investiture En Marche! dans la 9e circonscription

La République en marche (REM) a communiqué, le 17 mai sur son site Internet, la liste intégrale et définitive de ses 522 candidats pour les élections législatives françaises de juin. Aucun candidat n'est investi dans la 9e circonscription des Français de l'étranger.

Un communiqué du mouvement En Marche indique que "la liste intégrale comprend 261 candidatures féminines et 261 masculines". Sur le site du mouvement, la 9e circonscription n'y figure plus, au même titre que 55 autres circonscriptions, à la fois sur le territoire français et à l'étranger. L'annonce du mouvement du nouveau président français intervient quelques heures heures après la nomination du nouveau gouvernement d'Edouard Philippe.

Leila Aichi n'a pas pu être jointe dans l'immédiat pour déterminer si elle maintient sa candidature, malgré la décision de la commission d'investiture nationale. A 18h à Casablanca, le militant En Marche M'jid El Guerrab devrait quant à lui annoncer qu'il est candidat.

Les deux pourraient donc demeurer en course parmi les 27 candidats ayant remplis les formalités administratives, mais ils ne seront pas officiellement soutenus par la formation politique du président Emmanuel Macron.

