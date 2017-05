Centrafrique: un deuxième casque bleu marocain tué ce samedi

Un militaire du contingent des FAR de la Mission Multidimensionnelle de Stabilisation des Nations Unies en Centrafrique (MINUSCA), a été mortellement blessé lors d'un échange de tir, samedi à l'aube, avec un groupe armé non identifié ayant attaqué un check-point des FAR au centre-ville de Bangassou.

Cette nouvelle attaque intervient moins d’une semaine après celle dont a été la cible une patrouille du contingent des FAR, le 08 mai 2017, sur l’axe Rafai-Bangassou à 220 Km au sud-est de la ville de Bria, lieu d’implantation du contingent des FAR, et qui a causé un mort et neuf blessés, ajoute la même source.

La patrouille du contingent des FAR de la MINUSCA était en mission d'escorte et de sécurisation d'une équipe de génie militaire cambodgienne. Elle a été attaquée, lundi dernier, par un groupe armé non identifié.

Cette attaque contre le convoi de la MINUSCA avait également coûté la vie à quatre Casques bleus cambodgiens.

L'ONU avait exprimé sa ferme condamnation et appelé à une enquête.

(MAP)