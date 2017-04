Equipe nationale: Mimoun Mahi préfère le Maroc aux Pays-Bas

Auteur de 16 buts en Eredivisie cette saison, l'attaquant du FC Groningen aurait été contacté par Hervé Renard.

Mimoun Mahi réalise avec le FC Groningen la meilleure saison de sa jeune carrière. En 30 apparitions en championnat cette saison, il a trouvé le chemin des filets à 16 reprises. Une réussite devant le but qui pourrait bientôt faire le bonheur de la sélection marocaine. En effet, le natif de La Haye, courtisé par les Pays-Bas dont il a défendu les couleurs dans les catégories de jeunes, aurait finalement opté pour le Maroc.

L'attaquant de 23 ans aurait été contacté le 25 avril par le sélectionneur Hervé Renard. D'après les médias néerlandais, il pourrait même intégrer la sélection à l'occasion du match amical prévu le 31 mai prochain à Agadir contre... les Pays-Bas.

Chez les lions de l'Atlas, Mimoun Mahi viendrait renforcer un secteur offensif en pleine reconstruction après la CAN. Une pierre de plus au chantier de rajeunissement de l'effectif entrepris par Hervé Renard qui n'avait pas hésité à titulariser Youssef En-Nesyri (19 ans) et Hamza Mendyl (19 ans) lors de la dernière Coupe d'Afrique.