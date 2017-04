Casablanca : les pharmacies de garde seront fermées de minuit à 9 heures du matin

Les pharmaciens de garde de Casablanca entament une grève de nuit de quatre semaines pour contester "l'anarchie" du secteur.

Les pharmacies de garde vont fermer leurs portes de minuit à 9 heures du matin à Casablanca. "On informe les patients qu'ils doivent venir chercher leurs médicaments avant minuit", explique Oualid Amri, président du syndicat des pharmaciens de la wilaya du Grand Casablanca."Nous entamons une grève de nuit à parti du 17 avril pour quatre semaines et elle pourrait être reconduite", précise le président du syndicat. Alors qu'une cinquantaine de pharmacies sont de garde chaque semaine, il espère que la grève de nuit sera autant suivie que celle du 7 mars.

"Nous avions organisé une grève à propos de l’anarchie des horaires et du non-respect de la déontologie par certaines pharmacies. Nous attendions des réactions des autorités, mais nous sommes toujours dans l'attente", s'agace Oualid Amri. Selon lui, entre 200 et 300 pharmacies sont en faillite à cause du non respect de la réglementation de certaines pharmacies, notamment au sujet des horaires. "Il faut sauvegarder l'officine, maillon essentiel de la santé au Maroc. La moindre des choses, c'est de nous écouter", explique celui qui considère ne pas avoir d'interlocuteur, que ce soit de la part du ministère de tutelle, du secrétariat général du gouvernement ou du wali. Des sanctions ont été prises de la part du Conseil de l'ordre, mais elles ne sont pas appliquées par l'administration puisqu’elles ne sont pas publiées dans le bulletin officiel par le secrétariat général du gouvernement. Une grève nationale, annoncée en février, est en cours de préparation selon notre source.

