Laenser: «Les déclarations de Chabat compromettent la participation de l’Istiqlal au gouvernement»

Selon Laenser, les dernières déclarations de Chabat ont compromis les chances de son parti d’entrer au prochain gouvernement.

Hamid Chabat a-t-il compromis les chances de son parti de participer au prochain gouvernement ? C’est l’idée qui se précise de plus en plus. Dans des déclarations à Hespress, Mohand Laenser, secrétaire général du Mouvement populaire, a à son tour regretté que les propos de Chabat aient provoqué une crise avec la Mauritanie ». « Les dernières déclarations de Hamid Chabat ont affecté nos relations avec la Mauritanie. Elles compromettent la participation [de son] parti au prochain gouvernement. »

Concernant les tractations pour former le prochain gouvernement, Laenser a déclaré au site Hespress : « Benkirane est au courant de notre position de principe. Il sait que notre entrée au gouvernement ne peut se faire sans le RNI ». Et d’ajouter : « Notre entrée au gouvernement implique aussi l’UC, vu l’alliance parlementaire qui nous unit ».

Le secrétaire général du Parti de la justice et du développement (PJD) et chef du gouvernement désigné, Abdelilah Benkirane, a rencontré, jeudi soir à Rabat, le président du Rassemblement national des indépendants (RNI), Aziz Akhannouch, et le secrétaire général du Mouvement populaire (MP), Mohand Laenser, dans le cadre des consultations pour la formation du nouveau gouvernement.

Officiellement chargé le 10 octobre de former un nouveau cabinet par le roi Mohammed VI, Benkirane a multiplié les rencontres avec les chefs des partis politiques. Les discussions du chef du PJD s’annoncent difficiles, surtout avec le RNI qui a soumis toute alliance à la condition d’écarter l’Istiqlal, une condition que refuse jusqu’à présent le PJD.