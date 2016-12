Entretien téléphonique entre Mohammed VI et le président mauritanien Ould Abdelaziz

L’Agence mauritanienne d’information (AMI) fait état d’un entretien téléphonique entre le roi Mohammed VI et le président mauritanien Mohamed ould Abdelaziz.

Le malaise diplomatique entre le Maroc et la Mauritanie semble se dissiper. L’agence mauritanienne d’information affirme dans une dépêche publiée ce mardi 27 décembre, que « le président de la République, Mohamed ould Abdelaziz, a reçu aujourd’hui, mardi, une communication téléphonique du souverain marocain ».

Au cours de cette communication, poursuit la dépêche, les deux chefs d’État ont abordé les relations bilatérales fraternelles et les moyens de les renforcer et de les développer. Les derniers développements de la situation aux niveaux régional et international étaient également au menu des discussions.

Un communiqué du cabinet royal, publié dans la foulée, souligne que « le roi a réitéré [au] président [mauritanien] son soutien et son amitié indéfectibles ainsi que son attachement à la relation de bon voisinage et de solidarité entre les deux pays, fondée sur les liens séculaires et familiaux qui ont toujours existé entre les deux peuples ». Et d’ajouter : « Le roi a tenu également à rassurer le président [mauritanien] que le Maroc reconnaît l’intégrité territoriale de la république islamique de Mauritanie, conformément au droit international. »

Le cabinet royal confirme via ce même communiqué le déplacement de Benkirane en Mauritanie. « Le souverain a décidé de dépêcher auprès du président mauritanien le Chef du gouvernement Abdelilah Benkirane et le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Nasser Bourita. » L’objectif de cette visite est « de dissiper tout malentendu qui pourrait avoir un impact négatif sur les excellentes relations qui existent entre le Maroc et la Mauritanie ».

D’ailleurs, la tension a baissé d’un cran après la communication du ministère des affaires étrangères, survenue le 26 décembre. C’est en tout cas ce que note la MAP, qui cite plusieurs officiels mauritaniens. Elle affirme, en revanche, qu’un « sentiment de satisfaction s’est emparé des acteurs politiques, sociaux et intellectuels en Mauritanie, suite aux clarifications de la diplomatie marocaine venues corriger les déclarations du secrétaire général du parti de l’Istiqlal au sujet de l’intégrité territoriale de ce pays voisin et frère ». Les partis de l’opposition ont salué « le contenu du communiqué de la diplomatie marocaine et les positions de principe et de fraternité exprimées et qui sont celles du Royaume du Maroc frère », selon les termes de la dépêche.