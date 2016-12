Le Maroc condamne l’assassinat de l’ambassadeur russe à Ankara

Dans un communiqué publié ce 20 décembre, la diplomatie marocaine a affiché son soutien à la Russie ainsi qu’à la Turquie.

Le Maroc a réagi à l’assassinat de l’ambassadeur de Russie à Ankara, Andreï Karlov. Dans un communiqué publié ce 20 décembre, le ministre des Affaires étrangères a condamné le crime « abject », commis le 19 décembre contre le diplomate russe, qui visitait une exposition d’art dans la capitale turque. Dans sa communication, la diplomatie marocaine « présente ses condoléances au gouvernement et au peuple russe ainsi qu’à la famille du défunt ». Elle affiche également « tout son soutien » à la Turquie et réaffirme sa condamnation ferme « du terrorisme sous toutes ses formes et manifestations ».

Ce message de soutien marocain intervient alors que le royaume et la Russie continuent leur rapprochement entamé au mois de mars suite à la visite effectuée par le roi Mohammed VI à Moscou. Le 16 décembre, Nikolaï Patrouchev, le secrétaire du Conseil de sécurité de Russie a été reçu par le souverain dans le cadre du partenariat stratégique renforcé maroco-russe. À l’issue de cette visite, Mohammed VI a réitéré sa « détermination » à travailler avec le président russe afin de « renforcer et approfondir la coopération stratégique » entre les deux pays dans l’ensemble des domaines, notamment de la sécurité.

L’attaque, dont a été victime l’ambassadeur russe à Ankara, a été unanimement condamnée par la communauté internationale. Le diplomate a été tué par balle par un homme affilié à la police, selon le maire d’Ankara, Melih Gökçek. L’auteur du crime a évoqué une vengeance pour la ville syrienne d’Alep, où rebelles et forces régulières se sont affrontées durant plusieurs semaines.