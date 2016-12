Accord sur une évacuation des civils et des rebelles d’Alep

Un accord a été conclu « sous la houlette de la Russie et de la Turquie » pour l’évacuation « dans les prochaines heures » des civils et des rebelles de la ville syrienne d’Alep, ont affirmé le 13 décembre à l’AFP des responsables de la rébellion.

« Il y a eu un accord sur l’évacuation des habitants et des rebelles avec leurs armes légères, des quartiers assiégés d’Alep », a indiqué Yasser al-Youssef, du bureau politique du groupe Noureddine al-Zinki. Il a précisé que l’accord « entrera en vigueur dans les prochaines heures » et qu’il a été conclu « sous la houlette de la Russie et de la Turquie », soutiens respectifs du régime et de la rébellion.

« L’évacuation des blessés et des civils se fera en premier. Par la suite, les rebelles sortiront avec leurs armes légères », a précisé M. Youssef. D’après l’accord, « ceux qui partent choisiront d’aller soit dans l’ouest de la province d’Alep ou vers la province (voisine) d’Idleb (nord-ouest) », a-t-il encore ajouté à l’AFP.

Une source au sein d’Ahrar al-Cham, autre influent groupe rebelle islamiste, a confirmé à l’AFP qu’un accord avait été conclu et que les civils puis les rebelles seraient évacués à bord de bus vers l’ouest de la province d’Alep ou la province d’Idleb, tous les deux sous contrôle rebelle.

Interrogé par l’AFP, un responsable de la Coalition de l’opposition, Ahmad Ramadan, a confirmé l’existence de l’accord. « Il y a un accord, et nous nous attendons à ce que les civils sortent en premier », a-t-il indiqué. Cette annonce intervient alors que les rebelles ont perdu la quasi-totalité de leur ancien bastion d’Alep-Est, offrant au régime sa plus grande victoire depuis le début du conflit en 2011.