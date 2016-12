Sommet afro-arabe: Les révélations d’un ambassadeur saoudien

L’ambassadeur saoudien en Égypte, Ahmed Abdelaziz Kattan, a affiché un soutien franc au Maroc dans sa décision de se retirer du sommet afro-arabe. Il revient sur cette affaire avec davantage de précisions.

« Ce qui touche le Maroc, touche également le royaume [d’Arabie saoudite] ». Cette sortie, le Maroc la doit à l’ambassadeur de l’Arabie saoudite en Égypte, Ahmed Abdelaziz Kattan, qui a publié le 6 décembre une série de tweets, dans lesquels il revient sur l’épisode du boycott du sommet arabo-africain, en raison de la présence d’un drapeau de la « RASD ».

L’ambassadeur, qui assurait le rôle de président de la délégation saoudienne pour ce sommet, a rappelé tout d’abord le retrait de huit pays arabes, en signe de solidarité avec le Maroc, protestant contre l’insistance de laisser l’étendard du mouvement séparatiste dans une salle de réunion. Cette décision « n’a pas fait l’objet d’un accord lors des réunions qui ont précédé le sommet », précise le diplomate.

15. ما يمس #المغرب يمس #المملكة وسوف نقف معها قلباً وقالباً لأنها على حق. #القمة_العربية_الافريقية — احمد عبدالعزيز قطان (@AmbKattan) December 6, 2016

Lors d’une réunion de la commission mixte, en présence du Koweït, de l’Égypte, de la Mauritanie, du Tchad, de l’Éthiopie, de la Guinée équatoriale, ainsi que des délégations de l’UA et de la Ligue arabe, énumère l’ambassadeur, il a été convenu d’adresser « des invitations aux pays africains et de ne pas en adresser à ce qui est appelé (république sahraouie) ». L’ambassadeur ajoute, par ailleurs, que le pays d’accueil avait assuré « qu’il n’allait pas envoyer d’invitation » à cette entité. « Nous avons été surpris, à notre arrivée, de la présence de l’étendard [de la « RASD] dans la salle de réunion », remarque-t-il. L’ambassadeur saoudien regrette ainsi ce qui s’est passé, et dit refuser d’être mis devant le fait accompli.

2.للأسف الشديد انسحبت المملكة والإمارات وقطر والبحرين وعمان والأردن و اليمن والصومال من اجتماعات #القمة_العربية_الافريقية تضامناً مع المغرب. — احمد عبدالعزيز قطان (@AmbKattan) December 6, 2016