Affaire Dr El Hassan Tazi : le procès reporté au 4 mai

Lors de cette première audience, ces individus ont été poursuivis pour les chefs de traite d’êtres humains, escroquerie et faux et usage de faux en lien avec des factures de soins médicaux.

Les suspects avaient été soumis à l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent avant d’être présentés devant la justice qui a décidé de poursuivre cinq d’entre eux en détention et les autres en état de liberté.

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué que l’enquête avait révélé l’implication des mis en cause dans la constitution d’une bande criminelle visant à collecter des sommes d’argent auprès de bienfaiteurs sous couvert de s’acquitter des frais d’hospitalisation de patients démunis, soignés dans la clinique où exercent la majorité des suspects qui gonflaient frauduleusement les factures afin de soutirer d’importantes sommes d’argent.

Les recherches et investigations intensives menées par les services de la Sûreté nationale avaient permis l’interpellation de la principale prévenue, qui nouait contact avec les supposés patients et les prenaient en photos sous prétexte de leur venir en aide, avant de se servir de ces photos pour amasser d’importants dons, justifiés moyennant des factures falsifiées et de faux rapports et bilans médicaux, en complicité avec ses acolytes.

(avec MAP)