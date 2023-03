La Banque mondiale octroie 94,7 millions d’euros au Programme d’appui à la commune de Casablanca

La signature a eu lieu lors d’une cérémonie présidée par la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, aux côtés du directeur pays au Bureau régional du département Maghreb, Moyen-Orient et Afrique du Nord à la Banque mondiale, Jesko Hentschel, et de la présidente de la commune de Casablanca, Nabila Rmili, fait savoir le ministère dans un communiqué.

À cette occasion, Nadia Fettah s’est félicitée de la qualité et la diversité des relations de coopération entre le Maroc et le Groupe de la Banque mondiale, saluant à cet égard l’appui apporté par la banque aux réformes engagées par le royaume, notamment dans le domaine du développement territorial.

La ministre a souligné, dans ce cadre, que le financement additionnel accordé par la Banque mondiale visait à accroître la capacité d’investissement de la commune de Casablanca, à renforcer la résilience de la ville face aux effets du changement climatique et à améliorer l’accès aux services de base.

La maire de Casablanca, Nabila Rmili, a pour sa part remercié la Banque mondiale pour son appui aux chantiers structurants lancés dans la ville, soulignant que le financement additionnel accordé à la Commune permettrait d’élargir le périmètre des réformes engagées et de renforcer davantage les capacités de mobilisation des ressources de la ville.

(avec MAP)