Casablanca : le boulevard Ziraoui remis à neuf

Après 5 mois de chantier, l’arrondissement de Sidi Belyout à Casablanca vient d’annoncer la fin des travaux d’aménagement au niveau du boulevard Ziraoui. Une mise à niveau de l’une des principales avenues de la capitale économique qui a nécessité une enveloppe de plus de 6,58 millions de dirhams et qui a couvert près de 23.000 m2.

Démarrés en août dernier, les travaux ont été finalisés selon l’arrondissement avec 3 mois d’avance sur les délais prévus dans le marché. Ce dernier englobait l’installation de l’infrastructure de deux opérateurs télécom (Orange et Inwi), la mise à niveau de la voirie ou encore l’installation de ralentisseurs, passages piétons et signalisations.

S’y ajoutent le renouvellement et le renforcement du réseau d’assainissement sur 340 m linéaires, l’installation d’un réseau d’évacuation des eaux pluviales sur 270 mètres linéaires doté de 36 puisards, et le renouvellement et le renforcement du réseau en eau potable sur 1.400 m linéaires.

Les travaux ont touché également les installations d’éclairages, avec un renouvellement du réseau sur 1.100 m linéaires et l’ajout de 46 points lumineux à LED, par le concessionnaire Lydec dans un souci d’économie d’énergie.