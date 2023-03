“Casablanca, le livre noir de la ville blanche”: Mouna Hachim, porte-parole des maux de Casablanca

Ce n’est un secret pour personne : Casablanca souffre d’un problème de gouvernance et endure un ensemble de dysfonctionnements qui touchent tous les secteurs clés de la ville : hygiène, transport, occupation de l’espace public, lenteur anormale des chantiers, état des espaces verts, des chaussées ou des trottoirs, assainissement, éclairage, destruction du patrimoine et de la mémoire de la ville…

De ce fait, il était impossible d’assister impuissants, sans soulever au moins devant l’opinion publique, les différents problèmes de gestion en espérant leur règlement dans le cadre d’une démocratie participative…

J’ai décidé de regrouper les principaux griefs émis dans le groupe facebook Save Casablanca afin de les faire parvenir aux médias, à un large public et à qui de droit.

Cette démarche citoyenne, tout en transparence, loin des calculs politiciens ou des sympathies partisanes, a pour but de faire prendre conscience de la réalité brute de la gestion de notre ville, en dehors des discours démagogiques et des autosatisfactions des campagnes de communication payées à grands frais. Le travail présenté se veut donc factuel et sans langue de bois.” – Mouna Hachim

