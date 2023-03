FMI : la Chine devrait représenter un tiers de la croissance mondiale en 2023

Kristalina Georgieva s’exprimait lorsdu Forum de développement de la Chine (CDF 2023) à Beijing. Pour la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), la solide reprise économique de la Chine imprimera une forte impulsion à l’économie mondiale, qui subit toujours l’impact de la pandémie, de la fragmentation géoéconomique et des risques à la stabilité financière.

La reprise de la Chine donne « un coup de pouce bienvenu » à l’économie mondiale, a ajouté la responsable de l’institution de Bretton Woods.Selon l’analyse du FMI, une augmentation de 1 point de pourcentage de la croissance du PIB chinois entraîne une augmentation de 0,3 point de pourcentage de croissance dans les autres économies asiatiques en moyenne. En janvier dernier, le FMI a relevé sa projection de croissance pour la Chine en 2023 à 5,2%, contre 4,4% en octobre 2022.

« Le moteur de cette croissance est le rebond attendu de la consommation privée alors que l’économie a rouvert et que l’activité s’est normalisée« , a noté Kristalina Georgieva. La responsable a estimé que le rééquilibrage de l’économie chinoise vers une croissance axée sur la consommation et la croissance verte sont de nature à aider la Chine à réaliser une croissance à la fois de meilleure qualité et plus inclusive. « Avec une reprise aussi solide, la Chine peut désormais s’appuyer sur une dynamique positive et, grâce à des politiques globales, rester sur la voie de la croissance vers la convergence avec les économies avancées », assure la responsable.

Tenu sous le thème « Relance économique : opportunités et coopération », le CDF 2023 examine plusieurs questions se rapportant notamment à la stabilisation des chaines industrielles mondiales et la transition verte. Les délégués de plusieurs multinationales et les représentants d’organisations internationales devront passer au peigne fin de nombreuses questions se rapportant aux moyens de renforcer la reprise de l’économie mondiale dans l’après Covid-19.

Le Forum qui se tient pour la première fois depuis le Covid-19, braque également les projecteurs sur les opportunités offertes par le marché chinois et les mesures que le pays est en train de mettre en œuvre pour consolider la reprise économique.

Le gouvernement chinois s’est fixé comme objectif de réaliser une croissance de 5% du PIB du pays en 2023, une cible qui demeure dans la fourchette de la projection de 5,2% du FMI. En 2022, l’économie chinoise avait enregistré une croissance de 3%.

Plus de 100 représentants étrangers participent au Forum de haut niveau, dont des multinationales opérant dans plus de 10 secteurs, notamment l’énergie et les minéraux, la finance et l’assurance, les technologies de de l’information, la fabrication d’équipements, la biopharmacie, les biens de consommation et les services de conseil.

(Avec MAP)