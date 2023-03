Danemark : le Maroc condamne l'autodafé d'un coran à Copenhague

Bien que cet acte ait été commis devant la représentation diplomatique d’un autre pays musulman, le Maroc le considère comme un acte provocateur qui le concerne également, a indiqué le ministère dans un communiqué, notant que cet acte heurte les symboles sacrés et les sentiments de plus d’un milliard de musulmans, en particulier au cours du mois sacré du Ramadan.

Ainsi, dans la même source est formulé un appel aux autorités danoises à appliquer la loi avec fermeté pour faire face à ces agissements incendiaires irresponsables et à ne pas permettre qu’ils se reproduisent sous quelque prétexte que ce soit, ledit communiqué soulignant également la nécessité de dissuader toutes les formes de haine contre les religions et d’atteinte aux sentiments de leurs adeptes.

Près de deux mois après les autodafés à Stockholm et à La Haye, il s’agit là d’une nouvelle atteinte à l’islam qui ne manque pas de faire réagir le Maroc. En janvier, le Maroc exprimait déjà son indignation et son étonnement que les autorités suédoises aient permis cet acte “inacceptable” et “odieux”, “qui s’est déroulé devant les forces de l’ordre suédoises”, tout en dénonçant ces « actes provoquants qui heurtent les symboles sacrés et les sentiments de plus d’un milliard de musulmans ».