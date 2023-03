Terrorisme : le Burkina Faso est le 2e pays le plus touché au monde en 2022, selon le GTI

Avec un score de 8564, le Burkina Faso occupe la 2e place mondiale des pays les plus touchés en 2022, juste derrière l’Afghanistan, classé premier depuis 2019. Le pays a enregistré 310 incidents terroristes en 2022 contre 224 en 2021.

La Somalie, le Mali et la Syrie occupent respectivement la 3e, la 4e et la 5e place des pays les plus touchés par le terrorisme. Dans la deuxième moitié du top 10, on retrouve le Pakistan, l’Irak, le Nigeria, la Birmanie et le Niger, selon le document relayé par des médias burkinabé.

6701 décès dus au terrorisme dans le monde en 2022

Selon l’indice mondial du terrorisme, les attaques terroristes dans le monde ont pourtant diminué en 2022 pour la première fois depuis 2019, avec une baisse de 28 % par rapport à 2021. Elles sont passées de 5463 à 3955. La plupart des attaques terroristes sont perpétrées par l’État islamique, les Shebabs, le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans et le Front de libération du Baloutchistan à l’ouest du Pakistan.

Selon la même source, le nombre total de décès dus au terrorisme dans le monde a également chuté de près de 9 % par rapport à 2021, passant de 7328 à 6701 décès. Pourtant au Burkina Faso, l’on enregistre 1135 décès, soit une hausse de décès de 50 % par rapport à l’année 2021.

D’après le rapport, plus de la moitié des 1135 morts étaient des civils. Les civils constituent, pour la quatrième année consécutive, la cible des terroristes avec 642 décès soit plus de 57 % des décès. Cela représente une augmentation de 29 % par rapport en 2021 où 497 civils ont perdu la vie.

Par ailleurs, l’étude révèle que les régions proches des frontières avec le Niger, le Bénin et le Mali ont enregistré 71 % de toutes les attaques en 2022. Quelque 448 décès ont été enregistrés dans la région du Sahel.

L’attaque de Seytenga survenue le 12 juin 2022 et qui a causé la mort d’au moins 116 civils est considérée par l’Institut pour l’économie et la paix comme étant la quatrième attaque la plus meurtrière au monde en 2022.

(avec MAP)