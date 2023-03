Banque : les marchés partiellement rassurés après le rachat de Credit Suisse par UBS

Après une semaine noire sur le secteur bancaire qui a plombé l’ensemble des marchés, les indices européens se redressaient à Paris de +0,95 %, Londres de +0,47 %, Milan de +0,73 %, Francfort de +0,75 % vers 11h25 GMT.

Le secteur financier souffre encore : les banques européennes reculent de 1,57 % dans l’indice européen Eurostoxx 600, avec notamment -4,29 % pour BNP Paribas, -5,13 % pour ING et -2,34 % pour Deutsche Bank.

L’action de Credit Suisse s’effondrait près de 60 %, et valait moins que l’offre de rachat de son rival UBS, qui perdait par ailleurs aussi 3,5 % vers 10h55 GMT.

“Les investisseurs ont encore du mal à évaluer la situation des valeurs financières” et restent suspendus à la réunion de la Réserve fédérale américaine mardi et mercredi, commente Pierre Veyret, analyste chez ActivTrades.

Credit Suisse Group announces it has entered into a merger agreement with UBS. All details available here: https://t.co/IkG4X3wze5 pic.twitter.com/3Obz6zpxSC

— Credit Suisse (@CreditSuisse) March 19, 2023