Aérien : Binter lance trois nouvelles liaisons directes vers les îles Canaries

La compagnie aérienne a proposé plus de 78.000 sièges à vendre sur jusqu’à 36 vols hebdomadaires qui couvriront 11 routes avec huit destinations dans la région nord-africaine la plus proche des îles Canaries : Fès, Marrakech, Agadir, Guelmim, Laâypune et Dakhla, vers laquelle Tanger et Essaouira sont ajoutés”, indique Binter dans un communiqué.

Selon la même source, la principale innovation, ce sont les trois nouvelles lignes qui s’ajoutent au réseau de Binter au Maroc et qui relieront l’aéroport de Gran Canaria (LPA) à celui d’Essaouira (ESU) mardi et samedi, et à celui de Tanger (TNG) le mercredi, et reliera l’île de Lanzarote (ACE) directement à Guelmim (GLN) le samedi, afin de répondre à la demande de voyages entre ces deux destinations avec un vol direct, renforçant ainsi l’itinéraire avec Gran Canaria.

Binter exploitera à nouveau cet été les liaisons aériennes directes qu’elle a lancées en 2022 de Gran Canaria (LPA) à Fès (FEZ) et Guelmim (GLN), et de Madère (FNC) à Marrakech (RAK), qui en 2023 feront à nouveau partie de la programmation estivale des compagnies aériennes.

Cette initiative, souligne la compagnie, est devenue une réalité grâce à la relation que Binter entretient avec l’Office national marocain du tourisme (ONMT) et s’inscrit dans le cadre de la mise en place d’un accord de collaboration entre les deux parties dans le but de renforcer leur engagement pour la relance du tourisme au Maroc et la connectivité avec les îles Canaries.

Les liaisons seront opérées par un avion ATR 72 d’une capacité de 72 passagers.

(avec MAP)