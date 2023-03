Le président des Canaries en visite au Maroc cette semaine

Comme l’a rapporté le gouvernement régional, le dirigeant sera accompagné, lors de cette visite, de la ministre de l’Économie, de la Connaissance et de l’Emploi, Elena Máñez, et du ministre de la Transition écologique, de la lutte contre le changement climatique et de l’aménagement du territoire, José Antonio Valbuena.

Une délégation économique canarienne composée de membres des chambres de commerce canariennes et de chefs d’entreprises opérant dans les secteurs naval, agroalimentaire, des technologies de l’information et de la communication, immobilier, des produits alimentaires et produits chimiques seront également du voyage.

Le président canarien arrivera ce mercredi après-midi à Rabat et aura plusieurs réunions institutionnelles et protocolaires. Il sera notamment reçu par le chef du gouvernement Aziz Akhannouch, le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita, le président de la Chambre des représentants Rachid Talbi Alami et le ministre des Transports et de la Logistique Mohammed Abdeljalil.

Jeudi, Torres se rendra à Casablanca où se déroulera l’événement d’affaires maroco-canarien, organisé par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et le Conseil économique maroco-espagnol. L’événement se tiendra au siège de la CGEM à 15 h 30.