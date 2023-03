Accident mortel à l’arrêt Bachkou : Casa Tramway réagit

Dans ces circonstances, nous tenons à exprimer à la famille et aux proches des victimes nos plus grandes condoléances et notre profonde tristesse. Nous compatissons également avec les voyageurs du tramway, les membres du personnel et leur famille, encore sous le choc de leurs émotions”, a déclaré Christophe Tenthorey, directeur général de RATP Dev Casablanca, opérateur de Casatramway, deux jours après le drame.

Selon les premiers éléments recueillis, un motard aurait perdu le contrôle de son véhicule et chuté avec son passager sur les voies de la ligne 1 du tramway. Malheureusement, le tramway en mouvement n’a pas pu éviter l’accident. Le conducteur du tramway a immédiatement alerté les secours et les autorités, qui sont intervenus rapidement. Entendu par la police, il a reçu une assistance psychologique, fait savoir la note d’information.

“Nous tenons à assurer les familles des victimes, ainsi que l’ensemble des Casablancais, de notre engagement total pour comprendre les causes de ce drame et prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir de tels accidents à l’avenir”. Et d’ajouter que “toutes nos équipes restent mobilisées pour fournir des informations précises et à jour sur la situation”.

Les accidents de la route sont en hausse au Maroc, selon les derniers chiffres de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) : 82.240 accidents de la circulation en 2021, contre 62.231 en 2020.