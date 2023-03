Israël : le chef du Pentagone s’inquiète des violences de colons juifs 

Nous sommes particulièrement préoccupés par la violence de colons [juifs] contre des Palestiniens”, a déclaré le ministre de la Défense américain Lloyd Austin au cours d’une brève visite à Tel-Aviv, dans une allusion aux exactions de colons ayant incendié fin février des dizaines de bâtiments et voitures dans le nord de la Cisjordanie après le meurtre de deux des leurs par un membre du mouvement islamiste Hamas.

Tout en réaffirmant le soutien “indéfectible” des États-Unis à la sécurité d’Israël, Lloyd Austin a plaidé pour une “désescalade” alors que le conflit israélo-palestinien connaît un regain marqué de violence depuis l’entrée en fonctions fin décembre d’un des gouvernements les plus à droite de l’histoire d’Israël, sous la conduite du Premier ministre Benjamin Netanyahu.

La journée de jeudi a ainsi commencé avec la mort de trois Palestiniens armés, parmi lesquels deux membres du Jihad islamique, tués au petit matin dans un raid militaire israélien dans le nord de la Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis 1967.

Elle s’est achevée avec la mort d’un membre de la branche armée du Hamas, autre mouvement islamiste palestinien, abattu dans la soirée après avoir blessé par balles trois personnes dans un café de Tel-Aviv.

Washington a “fermement condamné” l’attaque, souhaitant “un rétablissement complet et rapide aux blessés” et réitérant son “soutien indéfectible à la sécurité d’Israël”, selon un tweet du porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price.

Depuis le début de l’année, le conflit israélo-palestinien a coûté la vie à 76 Palestiniens (parmi lesquels des membres de groupes armés et des civils, dont des mineurs), 12 civils (dont trois mineurs) et un policier israéliens, ainsi qu’une Ukrainienne, selon un décompte de l’AFP réalisé à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.

Les États-Unis restent “fermement opposés à tout acte susceptible de provoquer plus d’insécurité, ce qui comprend l’expansion de la colonisation” juive en Cisjordanie, a déclaré M. Austin après une rencontre avec son homologue israélien Yoav Gallant.

À son hôte, qui affirmait une nouvelle fois la détermination d’Israël à “prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher l’Iran d’obtenir l’arme nucléaire”, Lloyd Austin a rappelé la position du gouvernement du président Joe Biden selon laquelle “la diplomatie est le meilleur moyen d’empêcher l’Iran” d’y arriver, mais Washington “n’autorisera jamais l’Iran à se doter” de la bombe atomique.

Austin, dont la visite a dû être écourtée à cause de manifestations contre le projet de réforme de la justice qui divise le pays depuis plus de deux mois, s’est aussi permis une mise en garde, déjà formulée par M. Biden, sur ce projet, en rappelant l’importance, en démocratie, d’une “justice indépendante” et la nécessité d’un “consensus” avant “tout changement fondamental”.

Pour sa part, le président israélien Isaac Herzog, qui joue un rôle essentiellement protocolaire, a appelé jeudi soir à stopper la réforme en cour immédiatement, estimant qu’elle était une “menace pour les fondements de la démocratie”. Engagé dans une médiation entre la majorité et l’opposition, il a appelé les deux camps à s’entendre sur un “projet commun”.

