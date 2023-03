Egypte: Cinq à quinze ans de prison pour quatre militants des droits humains

L’avocate Hoda Abdelmoneim a été condamnée à cinq ans de prison selon ce verdict, rapportent diverses ONG des droits humains. Cette sexagénaire, qui n’a pas le droit de faire appel du jugement, était membre du Conseil national des droits humains, un organe gouvernemental, avant d’être arrêtée à son domicile en novembre 2018.

Son confrère Mohamed Abou Horayra et son épouse Aïcha al-Chater, fille du richissime pourvoyeur de capitaux des Frères musulmans Khaïrat al-Chater, ont été respectivement condamnés à 15 et 10 ans de détention.

Les Frères musulmans sont considérés comme une « organisation terroriste » en Egypte depuis que le président actuel Abdel Fattah al-Sissi a renversé en 2013 le président élu issu de leurs rangs, Mohamed Morsi, sur fond de manifestations massives contre son pouvoir.

Pour la militante des droits humains Mona Seif, dont le frère Alaa Abdel Fattah est le détenu politique le plus célèbre d’Egypte, Mohamed Abou Horayra et Aïcha al-Chater « ne sont en prison que pour punir un peu plus Khaïrat al-Chater », un temps pressenti comme candidat aux élections présidentiels, à la place de Morsi. Un autre avocat, Ezzat Ghoneim, a lui aussi été condamné à 15 ans de prison.

Tous faisaient partie d’une importante ONG locale, la Commission égyptienne des droits et libertés (ECRF), qui avait suspendu ses activités dans la foulée du coup de filet de novembre 2018 au cours duquel 19 défenseurs des droits humains avaient été arrêtés.

Samedi, la rapporteure spéciale de l’ONU pour les défenseurs des droits humains Mary Lawlor avait prévenu qu’elle suivrait ce verdict contre « quatre défenseurs détenus arbitrairement en 2018, enlevés, torturés et forcés de comparaître devant un tribunal injuste pour terrorisme ».

L’accusation d’appartenance ou de financement du « terrorisme » est régulièrement utilisée en Egypte pour maintenir militants et opposants le plus longtemps possible en détention provisoire.

Le délai légal de ce régime fixé à deux ans est régulièrement dépassé, assurent les défenseurs des droits humains, dans un pays qui compte plus de 60.000 détenus politiques.

Le Caire de son côté assure avoir lancé une nouvelle « stratégie nationale des droits humains », réactivé sa commission des grâces présidentielles et promet sous peu un dialogue national censé revivifier une opposition en lambeaux avant l’élection présidentielle de 2024. Mais, répondent les défenseurs des droits humains, si les grâces présidentielles ont permis de libérer 124 détenus politiques au premier trimestre 2023, 459 autres sont entrés en prison au même moment.