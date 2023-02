Industries manufacturières : légère hausse de l’indice des prix à la production de 0,3% en janvier

Selon le HCP, cette hausse est la résultante de l’augmentation de 8,4 % des prix de la fabrication de produits à base de tabac, de 0,9 % de l’industrie automobile et de la fabrication de produits métalliques, de 0,4 % de l’industrie chimique, de 0,2 % de l’industrie alimentaire, de 0,8 % de l’industrie d’habillement, de 0,6 % de l’industrie du textile et de 0,1 % de la fabrication des produits en caoutchouc et en plastique, ainsi que de la baisse de 1,4 % des prix de la métallurgie et de 0,2 % de la fabrication d’équipements électriques.

En outre, l’IPC des secteurs des industries extractives, de la production et distribution d’électricité et de la production et distribution d’eau ont connu une stagnation au cours du mois de janvier 2023, selon la même source.

(avec MAP)