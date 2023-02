À Casablanca, les prix à la consommation ont stagné en janvier 2023, selon le HCP

Cette stagnation est la conséquence de la hausse de 0,5 % de l’indice des produits alimentaires et d’une baisse de 0,3 % de l’indice des produits non alimentaires, explique le HCP qui vient de publier une note d’information relative à l’IPC à Casablanca de janvier 2023.

Les hausses des prix des produits alimentaires observées entre décembre 2022 et janvier 2023 ont concerné principalement les légumes (1,3 %), le lait, fromage et œufs (1,5 %), les fruits (1,9 %) et le tabac (5,4 %). Cette hausse a été atténuée par la baisse des prix des viandes (0,7 %) et des huiles et graisses (0,6 %), apprend-on.

S’agissant des produits non alimentaires, les baisses de prix ont concerné principalement les carburants et lubrifiants avec 3,3 % et le transport routier de passagers avec 2,9 %.

Comparé à son niveau du même mois de l’année précédente, l’IPC a augmenté de 7,3 %. Cette variation est la résultante de la hausse de 13,8 % de l’indice des produits alimentaires et de 3,6 % de l’indice des produits non alimentaires.

Au terme du mois de janvier 2023 et à l’échelle nationale, l’indice des prix à la consommation a connu une hausse de 0,5 % en glissement mensuel et de 8,9 % en glissement annuel.

Concernant les variations par villes, l’évolution de l’IPC a été inégale, allant d’une stagnation à Casablanca à une hausse de 1,2 % à Guelmim et à Errachidia.

