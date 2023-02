Netflix baisse les prix de ses abonnements dans plus de 30 pays, dont le Maroc

Nous savons que les abonnés n’ont jamais eu autant de choix en matière de divertissement« , a déclaré une porte-parole de Netflix citée jeudi 23 février par le Wall Street Journal, confirmant que la société mettait à jour la tarification des forfaits dans certains pays.

Avec des prix plus bas, parfois réduits de moitié, Netflix espère attirer de nouveaux abonnés dans plus de trois douzaines de pays à travers le monde. Ainsi, la plateforme a récemment baissé les prix des abonnements pour son service dans plusieurs pays du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Europe comme le Yémen, la Jordanie, la Libye, l’Iran, le Kenya, la Croatie, la Slovénie et la Bulgarie. Au Maroc, les abonnements commencent désormais à partir de 35 dirhams. Une mise à jour de la facturation est prévue pour les personnes déjà abonnées.

S’agissant des revenus, ce ne sont pas des marchés majeurs, mais Netflix teste une approche différente après des années de prix d’abonnement en constante augmentation, selon le Wall Street Journal.

230,75 millions d’abonnés

La plateforme compte désormais 230,75 millions d’abonnés payants dans le monde, un chiffre qui dépasse les prévisions et les attentes du marché pour le dernier trimestre. La plateforme de streaming a ainsi gagné 7,66 millions de nouveaux abonnés entre octobre et décembre derniers, bien plus qu’escompté.

Netflix a pris l’année dernière des mesures pour générer de nouvelles sources de revenus, qui devraient porter leurs fruits cette année. La plateforme a notamment lancé en novembre un nouvel abonnement moins cher, avec publicité, une solution moins prestigieuse qu’elle avait longtemps refusée.

Le groupe prévoit aussi de resserrer la vis du côté des partages d’identifiants et de mots de passe, qui permettent à de nombreuses personnes d’accéder aux contenus de la plateforme sans payer.

(avec MAP)